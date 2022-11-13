Западные политики устроили СМИ информационную блоку в контексте освещения ситуации в Донбассе, заявил греческий репортёр Афанасий Аргиракис, посетивший регион.
По словам журналиста, "запрет" ввели в 2014 году и он действует до сих пор.
"Есть информационная блокада, скажем так, на всём Западе, и в Греции в том числе, насчёт того, что происходит здесь, на восточной части. Это было и с самого начала, и последний год, то есть с 2014 года и до сих пор", — пояснил собеседник РИА Новости.
Он подчеркнул, что западные СМИ предпочитают не говорить о ЛДНР. Умалчиваются обстрелы, удары и в целом реальное положение дел в регионе.
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