Военкор Хайруллин: главная задача ВС РФ "максимально сжечь" резервы ВСУ

Украинская армия начинает "выдыхаться" и главная задача ВС России максимально "сжечь" резервы ВСУ, заявил военный корреспондент Марат Хайруллин.

По словам военкора, у украинской стороны осталось "три огневые точки".

"Стреляют только в трёх местах: Херсон, Бахмут и Авдеевка. Они ещё пытаются подгонять туда свои резервы. Наши давят постоянно и стараются перенапрячь их, — цитирует Хайруллина SM. News. — Самой главной задачей является сжигание резервов".

Военкор подчеркнул, что Авдеевку боевика "отдавать не собираются".