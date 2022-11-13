Украинская армия начинает "выдыхаться" и главная задача ВС России максимально "сжечь" резервы ВСУ, заявил военный корреспондент Марат Хайруллин.
По словам военкора, у украинской стороны осталось "три огневые точки".
"Стреляют только в трёх местах: Херсон, Бахмут и Авдеевка. Они ещё пытаются подгонять туда свои резервы. Наши давят постоянно и стараются перенапрячь их, — цитирует Хайруллина SM. News. — Самой главной задачей является сжигание резервов".
Военкор подчеркнул, что Авдеевку боевика "отдавать не собираются".
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По Херсонскому фронту массово передвигается бронетехника стран НАТО. Видео публикуют в соцсетях сами боевики ВСУ.