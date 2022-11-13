Русские десантники рассекретили тайну ВСУ: не всё оружие поставляется открыто

Российские десантники после вывода наших войск из Херсона рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни США, ни европейские союзники. Даже Киев не хвастался.

В большом интервью корреспонденту канала Readovka, бойцы рассказали, что "неопознанная ракета" (точнее, её обломки) были обнаружены случайно:

"Укробоевики ударили по одной из наших машин, на тот момент, по счастливой случайности, пустой, — рассказывает на видео боец с позывным "Сельмаш". — Обломки ракеты после собрали, сфотографировали, как положено. Вот только не смогли понять, что это была за ракета. Даже экспертов она в тупик поставила. Нигде и никогда не говорили о таких ракетах, об их применении, об их поставках".

По словам бойца, подобных боеприпасов нет и никогда не было ни в каких списках поставляемого Украине союзниками оружия.

"Эти ракеты нигде не проходили. Их тайно поставляли, -говорит боевой товарищ "Сельмаша" Алексей. - У нас вскрылось".

про ракеты - 01.13-02-03

К слову, по словам парней, которые в составе последней группы прославленного 56-го полка ВДВ выходили из Херсона, вся старательная "героизация" ВСУ — пшик:

"Мы воспринимаем ВСУ как "TikTok-войска", потому что они, войдя в пустые города (это хорошо видно на примере Херсона), пытаются преподнести происходящее как победу. Хотя много месяцев силой ничего не могли решить. Они зашли на оставленный рубеж, и все. Этим сейчас хвалятся, а хвалиться, по сути, нечем".