"Ведите себя прилично. Вернёмся - проверим" — скрытый смысл послания наших спецназовцев ВСУ в Херсоне

Что бы там ни утверждали украинские пропагандисты и диванные эксперты-аналитики, а всё же вывод российских войск из Херсона не имеет ничего общего с поражением или "бегством". И главная битва за этот город ещё впереди.

Во всяком случае, в этом абсолютно уверены наши бойцы — единственные, кто знает ситуацию изнутри и кому мы все должны верить.

А они уходили из Херсона спокойно, понимая, что так надо. Об этом ранее уже писала Pravda. Ru со слов бойца спецназа.

"Мы уезжаем в отпуск"

Новый штрих к картине вывода российских войск из Херсона добавил член Главного совета ВГА Запорожья Владимир Рогов. У себя в Telegram-канале он опубликовал фотографию "подробной инструкции", оставленной танкистами-спецназовцами для солдат ВСУ.

Судя по фотографии, вежливо составленная "памятка-инструкция" написана на двери квартиры или комнаты.

Спецназовцы ВС РФ иронично просят укробоевиков вести себя прилично:

Мебель не грызть!

На полу не гадить!

К прохожим не приставать!

По ночам не лаять!

Оставить (после себя) порядок и повесить в каждой комнате портрет Путина.

"Приедем — проверим", — пообещали ребята-танкисты.

Аналитики: оставить Херсон — блестящее военное решение

Готовясь к сражению за Херсон (предполагалось, что оно предопределит судьбу всей СВО), ВСУ перебросили туда всё, что только могли, оголив тылы по всей линии фронта, Киев собрал здесь ударную группировку численностью примерно в 60 тысяч.

Но битва не состоялась. И теперь Украина и её союзники показательно празднуют "перемогу": публикуются фотографии

улиц, над которыми реют украинские флаги,

людей, якобы радостно встречающих ВСУ (ну то, что некий процент "ждунов" был среди местных жителей — не секрет),

в СМИ публикуются радостные речи властей, военачальников и аналитиков всех мастей и калибров, —

— всё, строго по методичкам — напоказ и громко.

Насколько можно верить

А вот с этим сложнее. Как рассказал газете "Взгляд" киевский политолог Алексей Нечаев, на самом деле всё не так радужно для Киева, как ему бы хотелось. Вся информационная компания строится по простому рецепту, многократно обкатанному:

"Украинская разведка заранее через мессенджеры договаривается с местными активистами прозападных партий и националистами, оставшимися в занятых Россией населённых пунктах — теми, кто все месяцы СВО работали информаторами СБУ и ГУР МО Украины — о необходимости красиво подготовиться к приходу ВСУ. И когда украинской армии удаётся отбить город (или село- без разницы), ВСУ заходят в него без боя, называя такой процесс "освобождением" и сопровождая его соответствующим медийным фоном", — сказал Нечаев.

Что мы, собственно, сейчас в Херсоне и видим.

Что на самом деле

Всё большее число аналитиков (в том числе и западных) склоняются к мысли, что настоящее генеральное сражение произойдёт совсем в другом месте. И что российское командование вовсе не планировало "давать" его под Херсоном.

Чистая арифметика

На Херсонское направление ВСУ сформировали примерно 60-тысячную группировку.

Российских солдат "на правом берегу Днепра" (это из данных Минобороны) было примерно 30 тысяч.

Силы явно неравные. И сокращать численное преимущество украинцев наше командование не торопилось, хотя за счёт, например, мобилизованных вполне могло.

Почему этого не сделали? Вероятно, чтобы не оголять участки на николаевском, одесском, харьковском, криворожском, днепропетровском и киевском направлениях.

Чистая логика

Командующий СВО мог бы перебросить под Херсон, например, части, стоящие на Запорожском направлении. Там, согласно данным МО, тоже около 30 тысяч бойцов. Но тогда Запорожье осталось бы беззащитным. Голым.

Суровикин мог бы усиливать группировку под Херсоном мобилизованными. Но они ещё не готовы. И потери были бы колоссальными. Чего ради-то? Ради "генерального сражения" с призрачным результатом? Так Россия не Украина — у нас людей берегут.

Единственно логичное решение

Если не можешь повлиять на ситуацию, измени её саму — правило, которое 100% работает. И, следуя ему (думается, что именно так и было), российское командование "переносит" место "генерального сражения".

Аналитики (по крайней мере на Западе) склоняются к мысли, что решающая битва будет в Запорожье:

Российское командование получило возможность усилить свою группировку там за счёт 30 тысяч солдат "из-под Херсона", ведь ВСУ физически не смогут форсировать Днепр и атаковать его левый берег. Ну если, конечно, им не подвезут препаратов, снимающих страх перед артиллерией и авиацией, которая "похоронит" их в реке.

Получается, что мы можем (совершенно спокойно) собрать в Запорожье до 60 тысяч бойцов, не оголив тылов и других важных направлений.

А у Украины 60 тысяч, собранных со всех фронтов, сидят под Херсоном. Да, командование двинет их в Запорожском направлении. Но силы-то уже будут равными. Количественно, во всяком случае. При этом у России (в отличие от противника) сохранены все резервы, которые — если понадобится — обеспечат численный перевес.

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