Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который находится в зоне СВО на Украине, рассказал о происхождении своего позывного имени.
"Я позывной не выбирал, но мои товарищи — они просто меня вот так называют. Поэтому, собственно говоря, такой позывной закрепился", — рассказал Рогозин РИА Новости.
Он добавил, что такая условность необходима для удобства общения в рамках радиообмена.
Ранее "Сармат" сообщал, что в самые ближайшие месяцы в зону специальной военной операции начнёт поступать самое современное оружие для российской армии. Рогозин уверен, что оно поможет обеспечить победу.
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