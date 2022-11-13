Рогозин сообщил, что получил позывной "Сармат" от боевых товарищей в зоне СВО

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который находится в зоне СВО на Украине, рассказал о происхождении своего позывного имени.

"Я позывной не выбирал, но мои товарищи — они просто меня вот так называют. Поэтому, собственно говоря, такой позывной закрепился", — рассказал Рогозин РИА Новости.

Он добавил, что такая условность необходима для удобства общения в рамках радиообмена.

Ранее "Сармат" сообщал, что в самые ближайшие месяцы в зону специальной военной операции начнёт поступать самое современное оружие для российской армии. Рогозин уверен, что оно поможет обеспечить победу.