Сивков: у ВСУ нет шансов занять Мариуполь или Крым

После ухода российских войск из Херсона, вооружённые силы Украины (ВСУ) могут обстреливать Крым из американских установок HIMARS, а также разрушить Северо-Крымский канал, чтобы на полуостров не поступала вода. Такое мнение высказал военный эксперт Константин Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Он считает, что военные России будут сбивать ракеты, однако не все, и будут "прилёты".

Но шансов занять Мелитополь, Мариуполь или Крым у ВСУ, если судить с военно-стратегической точки позиции, нет, уверен аналитик.

Он также не исключил, что слова генерала США в отставке Бена Ходжеса о том, что ВСУ смогут подойти к Крыму уже зимой, могут быть отвлекающим манёвром. А на самом деле ВСУ намерены пойти решать военные задачи в Приднестровье, тогда как Россия помочь республике не сможет.