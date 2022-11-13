Уоллес не видит причин, по которым Киеву нужно прекращать боевые действия

По мнению британского министра обороны Бена Уоллеса, сейчас в украинском конфликте перевес оказался на стороне Киева. И именно поэтому у украинских властей сейчас нет причин для возобновления переговоров с Москвой.

Свою точку зрения Уоллес высказал на радиостанции Times Radio.

"В конечном счете Украина захочет [вести переговоры с РФ] с позиции силы. Ситуация складывается в пользу Украины. Я не вижу причин, по которым Украина прекратила бы это (боевые действия. — Прим. ред.)", — сказал Уоллес.

При этом глава британского минобороны считает, что не стоит недооценивать Россию, которая весьма далека "от того, чтобы сдаться".