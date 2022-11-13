По мнению британского министра обороны Бена Уоллеса, сейчас в украинском конфликте перевес оказался на стороне Киева. И именно поэтому у украинских властей сейчас нет причин для возобновления переговоров с Москвой.
Свою точку зрения Уоллес высказал на радиостанции Times Radio.
"В конечном счете Украина захочет [вести переговоры с РФ] с позиции силы. Ситуация складывается в пользу Украины. Я не вижу причин, по которым Украина прекратила бы это (боевые действия. — Прим. ред.)", — сказал Уоллес.
При этом глава британского минобороны считает, что не стоит недооценивать Россию, которая весьма далека "от того, чтобы сдаться".
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