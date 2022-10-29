Политический аналитик Марат Баширов предположил, зачем министр обороны Великобритании Бен Уоллес на прошлой неделе тайно приезжал в Киев.
По мнению эксперта, визит был связан с сегодняшней массированной атакой в Севастополе.
Политолог считает, что руководитель британского военного ведомства приезжал на Украину, чтобы обсудить детали атаки морских и авиационных беспилотников на корабли Черноморского флота военно-морских сил России. Об этом эксперт написал в своём Telegram-канале.
Рано утром 29 октября украинские воздушные и морские беспилотные аппараты атаковали корабли Черноморского флота РФ и гражданские суда в Севастопольской бухте.
В связи с этим Россия приостановила своё участие в "зерновой сделке" на неопределённый срок.
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.