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На главной площади Мелитополя снова появился флаг России

Силовые структуры

На главной площади Мелитополя после нескольких часов отсутствия снова появился российский флаг. Старый символ заменили на новый в ходе планового ремонта флагштока. Фото появилось в Telegram-каналах.

Сегодня утром флаг России исчез с самого высокого флагштока Запорожской области, что сразу вызвало в украинских пабликах истерику. Пропагандисты киевского режима начали обсуждать тему эвакуации населения из города.

Однако власти региона объяснили, что просто идёт ремонт. Вечером обновлённый флаг появился на своём месте.

Ранее военный эксперт Константин Сивков выразил уверенность, что ВСУ не смогут захватить Мелитополь.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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