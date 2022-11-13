Global Times: Запад и США едут на саммит "большой двадцатки", чтобы поссориться

Запад во главе с Соединёнными Штатами хочет перевести политический конфликт на площадку "большой двадцатки", чтобы "поссориться" с другими участниками.

И едут они отнюдь не для решения мировых проблем, сообщает Global Times.

Сегодняшняя позиция Запада складывается так, что они собираютсяна саммит G20 "поссориться" и политические аналитики уже сделали первые прогнозы о том, кто будет мишенью и что скажет западное сообщество.

Авторы статьи упоминают, что полемика на "большой двадцатке" помешает диалоговой функции самой платформы. В издании предполагают, что международное сообщество однозначно осудит такое развитие событий.

Подчёркивается, что G20 не является расширенной G7. Она совершенно иная по своей природе: если последняя представляет собой лишь кружок богатых стран, то первая является признаком многополярности.