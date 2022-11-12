Die Welt: Зеленскому предложили уйти в отставку в обмен на деньги

Президенту Владимиру Зеленскому предложили уйти в отставку в обмен на деньги.

Об этом сообщает в своём Telegram-канал телеведущая и журналист Олеся Лосева. Она ссылается на статью в Die Welt.

Читатели немецкого издания раскритиковали лидера Незалежной и предложили выплатить президенту Украины деньги, чтобы тот подал в отставку.

"Мы даем ему деньги, а он покидает пост президента и сбегает на необитаемый остров. Все довольны", — цитирует издание ведущая Первого канала.

Она отметила, что граждане Германии всерьёз полагают, что для Зеленского всё происходящее — одна из серий телевизионного шоу, а сам он — марионетка США.