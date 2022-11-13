Бородай: бойцы отряда "Херсон" бой на Кинбурнской косе не ведут

В воскресенье с южного фронта стали поступать противоречивые новости. Одни военкоры заявляли, что украинские военные захватили Кинбурнскую косу, другие, что попытки десанта на неё для вооруженных сил Украины (ВСУ) закончились неудачно.

Прояснить обстановку попытался военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов. Он связался вечером руководителем Союза добровольцев Донбасса и депутатом Госдумы Александром Бородаем, чей отряд БАРС "Херсон" как раз стоит в вышеуказанной местности.

"Бойцы добровольческого отряда "Херсон", который базируется на Кинбурнской косе, в настоящий момент бой не ведут в связи с отсутствием противника", - заявил политик.

Ранее в Сети появилась информация от военкоров об уничтожении группы спецназа ВСУ при попытке высадки десанта на Кинбурнской косе в Николаевской области.

Официальных заявлений от Миноброны РФ по этому поводу пока не было.