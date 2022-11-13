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ВСУ попытались высадить десант на Кинбурнской косе, но были уничтожены

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) сегодня утром попытались высадить десант в районе села Покровское на Кинбурнской косе, но диверсионная группа 73-го морского центра специальных операций была уничтожена. Этой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин в своём Telegram-канале.

Так, подтверждено поражение четырёх легкомоторных плавательных средств. Уничтожено, по оценкам, до 20 военнослужащих Украины.

Отмечается, что в ходе нанесения артиллерийского удара, подавлены огневые средства поддержки в сёлах Куцуруб и Ивановка Николаевской области.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что в планах ВСУ есть "освобождение" Кинбурнского полуострова.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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