ВСУ попытались высадить десант на Кинбурнской косе, но были уничтожены

Вооружённые силы Украины (ВСУ) сегодня утром попытались высадить десант в районе села Покровское на Кинбурнской косе, но диверсионная группа 73-го морского центра специальных операций была уничтожена. Этой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин в своём Telegram-канале.

Так, подтверждено поражение четырёх легкомоторных плавательных средств. Уничтожено, по оценкам, до 20 военнослужащих Украины.

Отмечается, что в ходе нанесения артиллерийского удара, подавлены огневые средства поддержки в сёлах Куцуруб и Ивановка Николаевской области.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что в планах ВСУ есть "освобождение" Кинбурнского полуострова.