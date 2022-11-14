В настоящий момент командование российской армии копит ресурсы, чтобы начать решительное контрнаступление в Херсонской области, рассказал генерал-майор Сергей Липовой.
Он уточнил, что отвод подразделений от Херсона для подготовки оборонительных рубежей на левом берегу Днепра был абсолютно верным решением. Это дало возможность ВС РФ с помощью артиллерии и высокоточного оружия методично уничтожать скопления украинских боевиков на правобережье, после чего будет начато наступление.
"Потом наши войска перейдут в контратаку и отобьют утраченные территории. Плюс они могут развить наступление непосредственно уже на южном направлении Николаева и Одессы, и там будет полностью оперативно открыт проход до Киева", — пояснил военный эксперт в интервью "Украина.ру".
Ранее британские СМИ сделали вывод, что уход русской армии из Херсона говорит о смене стратегии спецоперации ВС РФ.
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