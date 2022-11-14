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Генерал-майор Липовой: контратака ВС РФ на юге Украины откроет дорогу на Киев

Силовые структуры

В настоящий момент командование российской армии копит ресурсы, чтобы начать решительное контрнаступление в Херсонской области, рассказал генерал-майор Сергей Липовой.

Генерал-майор Липовой: контратака ВС РФ на юге Украины откроет дорогу на Киев

Он уточнил, что отвод подразделений от Херсона для подготовки оборонительных рубежей на левом берегу Днепра был абсолютно верным решением. Это дало возможность ВС РФ с помощью артиллерии и высокоточного оружия методично уничтожать скопления украинских боевиков на правобережье, после чего будет начато наступление.

"Потом наши войска перейдут в контратаку и отобьют утраченные территории. Плюс они могут развить наступление непосредственно уже на южном направлении Николаева и Одессы, и там будет полностью оперативно открыт проход до Киева", — пояснил военный эксперт в интервью "Украина.ру".

Ранее британские СМИ сделали вывод, что уход русской армии из Херсона говорит о смене стратегии спецоперации ВС РФ.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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