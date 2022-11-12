The Guardian: выход русской армии из Херсона говорит, что Путин меняет стратегию

Британские аналитики уверены, что в Кремле принято решение изменить стратегию проведения спецоперации. Об этом, по словам экспертов, говорит выход российских войск из Херсона.

"Его (Владимира Путина. — Прим. ред.) стратегия сейчас состоит в том, чтобы посмотреть, как будут обстоять дела к концу зимы, чтобы затем вновь скорректировать стратегию", — пишут авторы издания The Guardian.

Они приводят мнение представителя Института исследований внешней политики Роба Ли, который отметил, что перегруппировка в Херсоне позволила России занять более выгодное положение.

Теперь ВС РФ смогут контролировать существующую линию фронта без больших усилий. Это позволит направить часть войск для наступления в Донбассе и в Запорожье.