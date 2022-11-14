Фаустов: в РФ создан щит, выдерживающий очередь из крупнокалиберного пулемёта

Для российских военнослужащих создан щит, который способен выдерживать очередь из крупнокалиберного пулемёта. Об этом сообщил замгендиректора компании "Армоком", занимающейся производством экипировки и бронезащиты, Олег Фаустов.

В беседе с РИА Новости он отметил, что для изготовления щита использовалась композитная броня.

"Мы сделали переносной щит, выдерживающий огонь из крупнокалиберного пулемёта 12,7 мм", — указал Фаустов.

По его словам, заказчик изделия пожелал, чтобы средство защиты не пробивалось при возможных ударах. Как пояснил заместитель гендиректора "Армокома", это требование удалось выполнить. Он также подчеркнул: вес щита составляет порядка 36 килограммов.

Ранее стало известно, что "Армоком" ведёт работу по созданию костюма "железного человека" для российских бойцов. Броня будет защищать от стрелкового оружия всё тело военнослужащего Вооружённых сил РФ.