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"Армоком" создаст костюм "железного человека" для ВС РФ — броню "Легионер"

Силовые структуры

Российский производитель боевой экипировки и средств бронезащиты "Армоком" ведёт работу по созданию костюма "железного человека". Новая композитная броня уже получила название "Легионер".

"Армоком" создаст костюм "железного человека" для ВС РФ — броню "Легионер"

Как рассказал глава компании Олег Фаустов, бронированный "скафандр" со встроенным экзоскелетом будет эффективно защищать от стрелкового оружия всё тело солдата.

"Машины сами по себе не могут занимать те или иные рубежи и территории, туда в любом случае заходит человек. Для этого он, естественно, должен быть максимально защищен", — пояснил он в интервью РИА Новости.

Фаустов добавил, что над подобными проектами работают все ведущие военные державы, но российский прототип будет представлен уже к концу 2023 года.

Ранее китайский военный эксперт заявил, что инициаторами украинского конфликта были производители оружия из США.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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