СК: бойца РФ закапывали заживо в украинском плену из-за "неправильных ответов"

Российский боец, вернувшийся из украинского плена, рассказал представителям Следственного комитета РФ, что его закопали заживо из-за "неправильных ответов" во время допроса.

Как сообщает пресс-служба Следкома, военнослужащий был возвращён в Россию по итогам обмена пленными. Отмечается, что солдат терпел многочисленные издевательства на Украине. Так, ему связывали руки и ноги, надевали мешок на голову и не снимали на протяжении нескольких дней. Кроме того, военного регулярного избивали.

По информации СК РФ, боевикам ВСУ не нравились ответы российского бойца на их вопросы, поэтому они жестоко обращались с солдатом.

"Националисты бросили пленного на дно окопа, засыпав землёй", — пояснили в ведомстве.

Следователи также подчеркнули: военный, пролежав в таком состоянии около пяти часов, осознал, что, скорее всего, сможет выжить.

Сейчас боец проходит программу реабилитации в медучреждении. Специалисты СК РФ запустили дополнительную проверку по факту издевательств.