Российский боец, вернувшийся из украинского плена, рассказал представителям Следственного комитета РФ, что его закопали заживо из-за "неправильных ответов" во время допроса.
Как сообщает пресс-служба Следкома, военнослужащий был возвращён в Россию по итогам обмена пленными. Отмечается, что солдат терпел многочисленные издевательства на Украине. Так, ему связывали руки и ноги, надевали мешок на голову и не снимали на протяжении нескольких дней. Кроме того, военного регулярного избивали.
По информации СК РФ, боевикам ВСУ не нравились ответы российского бойца на их вопросы, поэтому они жестоко обращались с солдатом.
"Националисты бросили пленного на дно окопа, засыпав землёй", — пояснили в ведомстве.
Следователи также подчеркнули: военный, пролежав в таком состоянии около пяти часов, осознал, что, скорее всего, сможет выжить.
Сейчас боец проходит программу реабилитации в медучреждении. Специалисты СК РФ запустили дополнительную проверку по факту издевательств.
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