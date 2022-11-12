Пленный ВСУ: Киев намерен зимой наступать на Белгородскую и Курскую области

Пленный командир взвода из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявил, что украинские боевики планируют зимой наступление на Белгородскую и Курскую области.

По его словам, на территории России уже работают диверсионно-разведывательные группы, поставляется вооружение, взрывчатка для того, чтобы провести полномасштабное наступление.

"Ориентировочно это будет зимой, когда грунт будет твёрдый и техника сможет пройти. Пройдут 50 километров, значит 50, пройдут 100 километров, значит 100. Сильно я в этом вопросе не осведомлён, но слышал от инструкторов, что это Курское направление и Белгородское", — сказал украинский военный.

Ранее Захар Прилепин заявил, что ВСУ пойдут атакой на Белгородчину с целью размена на Крым.