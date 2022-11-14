Разведчики армии России не спускают глаз с ВСУ на правом берегу Днепра

Разведчики Вооружённых сил РФ не спускают глаз с националистов киевского режима на правом берегу Днепра.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Используя беспилотные летательные аппараты, российская армия тщательно отслеживает передвижения подразделений бандеровцев, выявляя цели ВСУ для их огневого поражения.

Ежедневно по боевикам на том берегу работают артиллеристы, всё чаще технику армии Украины уничтожают беспилотники "Ланцет".

Ранее сообщалось, что в районе Кременной идут тяжёлые бои.