Район Павловки усеян трупами ВСУ: "Каскад" и морпехи зачистили 18 "опорников"

Район Павловки усеян трупами националистов киевского режима.

Район Павловки усеян трупами ВСУ

Оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад" и морские пехотинцы Тихоокеанского флота зачистили 18 опорных пунктов бандеровцев.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

На каждом "опорнике" было приблизительно по 40 боевиков, ещё три роты обороняли саму Павловку. Военкоры сообщают, что потери ВСУ приближаются к тысяче убитыми и взятыми в плен.

Внутренние войска и спецназ МГБ Донецкой Народной Республики (бойцы ОБТФ "Каскад") вместе с морпехами с Приморья и Камчатки наступают на Угледар.