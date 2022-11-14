Марочко: армия Украины каждый день пытается прорвать линию соприкосновения в ЛНР

Украинские подразделения каждый день пытаются прорвать оборону союзных войск на линии боевого соприкосновения (ЛБС) в ЛНР, сообщил представитель Народной милиции республики Андрей Марочко.

В эфире "России 24" он отметил, что бойцы РФ отражают все удары боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ). При этом офицер назвал обстановку на ЛБС "довольно серьёзной".

"Противник ежедневно с различных направлений пытается прорвать нашу оборону", — пояснил Марочко.

Он также обратил внимание на наличие серьёзного мобилизационного ресурса у ВСУ. Кроме того, представитель Народной милиции подчеркнул: Киев стягивает наёмных военнослужащих к линии соприкосновения в республике.

Ранее Марочко заявил, что разведчики ЛНР зафиксировали прибытие подкрепления к украинским подразделениям в районе населённого пункта Сватово. По его словам, киевский режим перебросил военных с Херсонского направления.