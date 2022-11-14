Марочко заявил о прибытии подкрепления к военным ВСУ на Сватовском направлении

На Сватовском направлении зафиксировано прибытие подкрепления к украинским подразделениям. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, Киев перебросил боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) к населённому пункту Лозовая с Херсонского направления.

"Они прибыли для усиления ударной группировки украинских войск в районе населённого пункта Сватово", — отметил Марочко.

Как пояснил офицер, эту информацию ему передали сотрудники разведывательных служб.

Ранее Марочко сообщил, что на полное разминирование Луганской Народной Республики понадобится порядка 20 лет. Он подчеркнул: земля "нашпигована" опасными для жизни боеприпасами ВСУ.