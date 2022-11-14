На Сватовском направлении зафиксировано прибытие подкрепления к украинским подразделениям. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, Киев перебросил боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) к населённому пункту Лозовая с Херсонского направления.
"Они прибыли для усиления ударной группировки украинских войск в районе населённого пункта Сватово", — отметил Марочко.
Как пояснил офицер, эту информацию ему передали сотрудники разведывательных служб.
Ранее Марочко сообщил, что на полное разминирование Луганской Народной Республики понадобится порядка 20 лет. Он подчеркнул: земля "нашпигована" опасными для жизни боеприпасами ВСУ.
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