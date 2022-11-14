В результате успешной засады одного из отрядов российской армии иностранные боевики были ликвидированы на Сватовском направлении. В результате боевых действий в регионе ВСУ потеряли восемь человек, среди которых четыре польских наёмника и один француз. Об этом заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
"Личности ещё троих установить не удалось, так как ребята не смогли достать их тела", — отметил он.
Пятеро солдат украинской армии были уничтожены в результате стрелкового боя, ещё трое — артиллерийским огнём, сообщил Рожин.
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Российские десантники рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни другие союзники.