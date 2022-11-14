Рожин: ВС РФ ликвидировали иностранных наёмников на Сватовском направлении

В результате успешной засады одного из отрядов российской армии иностранные боевики были ликвидированы на Сватовском направлении. В результате боевых действий в регионе ВСУ потеряли восемь человек, среди которых четыре польских наёмника и один француз. Об этом заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

"Личности ещё троих установить не удалось, так как ребята не смогли достать их тела", — отметил он.

Пятеро солдат украинской армии были уничтожены в результате стрелкового боя, ещё трое — артиллерийским огнём, сообщил Рожин.