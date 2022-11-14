Минобороны: ВС России уничтожили свыше 120 солдат ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны РФ рассказали о неудачных попытках двух ротных тактических групп армии Украины наступать в направлении Куземовки в Луганской Народной Республике.

"Подразделения противника были отброшены к исходному рубежу", — заявили в военном ведомстве.

Также в министерстве сообщили об уничтожении на Купянском направлении свыше 120 солдат ВСУ, шести танков, пяти боевых машин пехоты и трёх бронетранспортёров украинской стороны.

Ранее в МО объявили об атаке на три пункта управления армии противника в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.