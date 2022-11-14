В Минобороны РФ рассказали о неудачных попытках двух ротных тактических групп армии Украины наступать в направлении Куземовки в Луганской Народной Республике.
"Подразделения противника были отброшены к исходному рубежу", — заявили в военном ведомстве.
Также в министерстве сообщили об уничтожении на Купянском направлении свыше 120 солдат ВСУ, шести танков, пяти боевых машин пехоты и трёх бронетранспортёров украинской стороны.
Ранее в МО объявили об атаке на три пункта управления армии противника в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские десантники рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни другие союзники.