Минобороны: ВС России поразили три украинских пункта управления

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что в ходе военной спецоперации по принуждению к миру Вооружённые силы Российской Федерации за 24 часа атаковали три пункта управления армии Украины.

По данным ведомства, объекты находились в районах Купянска Харьковской области, Стельмаховки Луганской Народной Республики и Чернобаевки Херсонской области.

Также в министерстве отметили, что армия РФ поразила 54 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 174 районах.

Ранее в МО рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении. По информации Минобороны России, Украина лишилась более 90 человек убитыми и ранеными.