Официальные представители Минобороны РФ заявили, что в ходе военной спецоперации по принуждению к миру Вооружённые силы Российской Федерации за 24 часа атаковали три пункта управления армии Украины.
По данным ведомства, объекты находились в районах Купянска Харьковской области, Стельмаховки Луганской Народной Республики и Чернобаевки Херсонской области.
Также в министерстве отметили, что армия РФ поразила 54 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 174 районах.
Ранее в МО рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении. По информации Минобороны России, Украина лишилась более 90 человек убитыми и ранеными.
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Российские десантники рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни другие союзники.