ВС РФ и ВСУ будут вынуждены изменить тактику ведения боя на Украине из-за погоды

На данный момент российские войска сосредоточены на взятии Артёмовска под контроль. ВС РФ продолжают расширять плацдарм к западу от населённого пункта Пески, проводя боевые действия в районе Первомайского и Невельского.

Также российская армия успешно сдерживают украинские войска на южном фланге Донбасса. Однако ВСУ стали более активными после схода листвы с деревьев: чаще проводится разведка и усиляются боевые порядки.

"Тот же сход так называемой зелёнки вместе с переменами в погодных условиях приводят к необходимости для обеих сторон менять тактику боёв и к необходимости дополнительное внимание уделять маскировке", — отметили эксперты "Военного обозрения".