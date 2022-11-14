На данный момент российские войска сосредоточены на взятии Артёмовска под контроль. ВС РФ продолжают расширять плацдарм к западу от населённого пункта Пески, проводя боевые действия в районе Первомайского и Невельского.
Также российская армия успешно сдерживают украинские войска на южном фланге Донбасса. Однако ВСУ стали более активными после схода листвы с деревьев: чаще проводится разведка и усиляются боевые порядки.
"Тот же сход так называемой зелёнки вместе с переменами в погодных условиях приводят к необходимости для обеих сторон менять тактику боёв и к необходимости дополнительное внимание уделять маскировке", — отметили эксперты "Военного обозрения".
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Российские десантники рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни другие союзники.