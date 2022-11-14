На Украине заявили, что РФ нанесла удар по уникальному оборудованию

Россия нанесла удар по уникальному энергетическому оборудованию, которое невозможно заменить, его потребуется производить заново. С таким заявлением выступил исполнительный директор украинской компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Речь идёт об объекте, который был отремонтирован, но снова подвергся обстрелу, заметил он.

Что это за объект, когда и чем он был уничтожен, Сахарук не уточнил. Не сказано также и где именно он находится.

Директор ДТЭК добавил, что в Киеве и ряде других регионов Украины продолжатся отключения света, а "программа максимум — иметь графики и их выполнять".