Артиллерия российской армии уничтожила базу диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) вооружённых сил Украины (ВСУ) в Голопристанском районе Херсонской области. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".
Отмечается, что на месте базирования ДРГ было обнаружено большое количество средств поражения, огнестрельного и стрелкового оружия, различные типы гранатомётов. Также найдено три самодельных взрывных устройства, изготовленных на основе штатного боеприпаса противотанковой мины ТМ-62.
Один такой заряд весит порядка семи килограмм, поэтому взрыв мог нанести серьёзные повреждения.
Ранее в Сети появилась информация об уничтожении группы спецназа ВСУ при попытке высадки десанта на Кинбурнской косе.
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По Херсонскому фронту массово передвигается бронетехника стран НАТО. Видео публикуют в соцсетях сами боевики ВСУ.