Артиллеристы ВС РФ уничтожили базу диверсантов ВСУ в Херсонской области

Артиллерия российской армии уничтожила базу диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) вооружённых сил Украины (ВСУ) в Голопристанском районе Херсонской области. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".

Отмечается, что на месте базирования ДРГ было обнаружено большое количество средств поражения, огнестрельного и стрелкового оружия, различные типы гранатомётов. Также найдено три самодельных взрывных устройства, изготовленных на основе штатного боеприпаса противотанковой мины ТМ-62.

Один такой заряд весит порядка семи килограмм, поэтому взрыв мог нанести серьёзные повреждения.

Ранее в Сети появилась информация об уничтожении группы спецназа ВСУ при попытке высадки десанта на Кинбурнской косе.