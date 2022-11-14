Дандыкин объяснил, почему ВС РФ не атаковали Зеленского в Херсоне

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, почему Вооружённые силы РФ не нанесли точечный удар по президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда он был в Херсоне.

Капитан 1-го ранга запаса считает, что не нужно делать из Зеленского "мученика".

"Может быть это вполне и устроило его кураторов… Мы, в отличие от них, не бьём по объектам, где находятся люди. Стреляем только по критически важным объектам, в отличие от них", — сказал Дандыкин в беседе с изданием "Военное дело".

Несмотря на то, что Запад считает Россию террористическим государством, именно армия Украины обстреливает дома мирных жителей в Донецке и Каховке, а также совершает теракты в отношении руководителей новых территорий РФ. Дандыкин призвал не уподобляться ВСУ и не делать их Зеленского "мученика".