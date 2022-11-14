Израильский посол на Украине Михаэль Бродский сообщил, что недоволен позицией Киева после того, как там два раза поддержали антиизраильские резолюции ООН.
Также там потребовали консультативного заключения Международного суда, и это разочаровало Бродского, который убеждён, что их отношения из-за этого вряд ли останутся на прежнем уровне.
Экс-глава спецслужбы, эксперт Яков Кедми не увидел ничего удивительного в этих действиях Киева.
"Украина таким образом пытается продемонстрировать, что она думает вместе с Европой. Она голосует так же, как ЕС раньше голосовала против израильского режима", — цитирует аналитика Общественная Служба Новостей.
Кедми уверен, что Украина сделает всё, чтобы держаться в европейской повестке.
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