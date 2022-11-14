Кедми: Украина всегда проголосует против израильского режима

Израильский посол на Украине Михаэль Бродский сообщил, что недоволен позицией Киева после того, как там два раза поддержали антиизраильские резолюции ООН.

Также там потребовали консультативного заключения Международного суда, и это разочаровало Бродского, который убеждён, что их отношения из-за этого вряд ли останутся на прежнем уровне.

Экс-глава спецслужбы, эксперт Яков Кедми не увидел ничего удивительного в этих действиях Киева.

"Украина таким образом пытается продемонстрировать, что она думает вместе с Европой. Она голосует так же, как ЕС раньше голосовала против израильского режима", — цитирует аналитика Общественная Служба Новостей.

Кедми уверен, что Украина сделает всё, чтобы держаться в европейской повестке.