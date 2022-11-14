Дандыкин: России обязательно нужно удержать Кинбурнскую косу

Кинбурнская коса в Чёрном море, которая удерживается на данный момент российской армией, имеет стратегически важное значение для спецоперации, и контроль над ней обязательно нужно сохранить. Такое мнение высказал военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.

Он назвал Кинбурнскую косу занозой для вооруженных сил Украины (ВСУ), пояснив, что поэтому они уделяют ей столь пристальное внимание и не раз пытались выбить оттуда российских военных.

По сути, Кинбурнская коса — большой и выгодный плацдарм, заметил аналитик в интервью "МК".

По его мнению, это стратегически важная территория СВО, которая находится буквально в тылу украинской группировки.

Оттуда до Николаева 30 километров, а до Херсона — 60 километров. И, захватив косу, ВСУ могут контролировать участок в Чёрном море, заключил собеседник издания.