ВСУ "захватили" Алёшки напротив Херсона с помощью Telegram

Вооружённые силы Украины (ВСУ) "захватили" город Алёшки напротив Херсона с помощью Telegram.
В соцсети украинский беглый мэр Алёшек Херсонской области опубликовал пост, где написал одно слово: "Олешки!!!".
Это тут же восприняли, как намёк на то, что город перешёл под контроль Киева. В украинских СМИ пошли заявления, что ВСУ уже форсировали Днепр и оказались на левом берегу.
На самом деле там большое количество наших войск и весь берег под контролем, высадка такого количества десанта для наступления просто невозможна, пишет "Русская Весна".
Отмечается, что информацию уже опровергли и власти региона, жители в местных чатах тоже смеются над украинскими домыслами.
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