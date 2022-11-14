Украинский блогер Анатолий Шарий, бежавший из своей страны и отсиживающийсяв Европе, часто "прогнозирует" исход локальных операций в зоне СВО.
В очередном своём сообщении он заявил, что на "Кинбурнскую косу был высажен десант, "пали" Алёшки, а Новая Каховка почти пала".
Военные корреспонденты издания "Русская Весна", которые находятся непосредственно в зоне театра военных действий уже дали оценку словам блогера.
"Мы ждали этого всплеска истерики: Шарий начитался укротелег и "пошёл в наступление" на левый берег Херсонщины, "захватывая" города один за другим. Если бы болтун примерно владел обстановкой и знал, сколько там наших войск, то эту ахинею никогда бы не выдумал. Напомним, это тот блогер-лжец, что отдал ВСУ Лиман за месяц до того, как город реально пал", — пишут военкоры.
Ранее он "взял в плен командующего западной группировкой войск", а несколько дней назад вообще заявлял, что 20 тысяч бойцов ВС РФ окружены в заблокированном Херсоне и там идут жуткие бои.
"В принципе его фейки можно перечислять часами", — подытожило издание.
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