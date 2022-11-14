ВС РФ уничтожили тот состав украинской армии, с которым Киев вступил в боевые действия.
Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.
"По данным агентства OCINT, потери ВСУ только убитыми 406 тысяч, а потери союзных войск 15 тысяч. 1 к 28. А если брать по общим потерям, то соотношение — 1 к 8. Потому что у нас на одного убитого приходится 5-6 раненых, которые выживают, а у них на каждого убитого только один раненый", — в эфире "Рой ТВ" сказал эксперт.
По его словам, система медобеспечения у Украины поставлена очень плохо. Российские Вооружённые силы сейчас перемололи практически всю ту армию Незалежной, с которой киевская власть начала военные действия.
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Российские десантники рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни другие союзники.