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Соотношение с ВС РФ по "выжившим — раненым" у ВСУ ещё катастрофичнее

Силовые структуры

ВС РФ уничтожили тот состав украинской армии, с которым Киев вступил в боевые действия.

Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.

"По данным агентства OCINT, потери ВСУ только убитыми 406 тысяч, а потери союзных войск 15 тысяч. 1 к 28. А если брать по общим потерям, то соотношение — 1 к 8. Потому что у нас на одного убитого приходится 5-6 раненых, которые выживают, а у них на каждого убитого только один раненый", — в эфире "Рой ТВ" сказал эксперт.

По его словам, система медобеспечения у Украины поставлена очень плохо. Российские Вооружённые силы сейчас перемололи практически всю ту армию Незалежной, с которой киевская власть начала военные действия.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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