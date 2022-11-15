Политолог Живов: ядерных ударов по территории Украины не избежать

Развитие украинского конфликта, когда России практически напрямую противостоит блок НАТО, подразумевает применение тактического ядерного оружия, заявил политолог Алексей Живов.

По его словам, киевский режим нанёс серьёзный удар по репутации РФ взрывом Крымского моста и атакой на военно-морскую базу в Севастополе. Запад продолжил проверять Кремль на прочность, уничтожив газовые трубы "Северных потоков" и планируя изъять триста миллиардов долларов золото-валютных резервов, отметил эксперт.

Он также напомнил, что в настоящий момент на Украине находится "от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч солдат стран НАТО".

"Это лишь малая доля причин, по которым применение ТЯО (тактического ядерного оружия. — Прим. ред.) становится "выходом из ситуации", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Ранее военнослужащая ВСУ, которая вернулась на родину из российского плена после обмена, заявила, что "русские должны умереть все, даже малые дети".