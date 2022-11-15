Власти Херсонской области: данные о захвате Алёшек Украиной являются фейком

Сообщения о том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) захватили город Алёшки Херсонской области, являются фейком, заявили в администрации региона.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства, этот населённый пункт контролирует армия РФ. Отмечается, что киевский режим не прорывал российскую оборону.

"Это всё не соответствует действительности", — прокомментировали в администрации.

При этом в ведомстве добавили, что обстрелы в районе Алёшек продолжаются, однако в городе "не было и не будет" боевиков ВСУ. Представители пресс-службы администрации подчеркнули: власти Украины пытаются запутать людей, распространяя фейковые сведения.

Ранее в украинских Telegram-каналах стала появляться информация о "захвате Алёшек" киевским режимом. По данным военкора Александра Коца, на утро 15 ноября город остаётся под контролем российских военных.