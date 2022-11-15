Бородай: если ВСУ захватят Кинбурнскую косу, они будут уничтожены артиллерией

На Кинбурнской косе никогда не было и сейчас нет "жестоких боёв", как заявляют в украинских соцсетях. О реальной ситуации на этом участке фронта, рассказал военкорам "Русской Весны" депутат Госдумы, председатель Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай.

Политик объяснил, что сейчас там находятся бойцы СДД. И было бы хорошо, если бы боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) предприняли какую-то атаку, попытались высадить десант, однако они этого не делают, заметил он.

"Они бы сделали нам большой подарок, если бы организовали десант. Во-первых, мы их ждём, и они понесли бы колоссальные потери при попытке высадки с моря", — добавил Бородай.

По его словам, если даже представить, что ВСУ захватят Кинбурнскую косу, то они попадут под огонь российской артиллерии, которая будет уничтожать их в безлюдном месте.