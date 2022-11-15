Генерал Болдырев назвал главные черты Лапина: строгое внимание к дисциплине

Командующий войсками ЦВО, генерал-полковник Александр Лапин является крайне ответственным человеком. Об этом заявил генерал армии запаса Владимир Болдырев.

Он подчеркнул, что действия Лапина никогда не нужно перепроверять, поскольку генерал-полковник выполняет все поставленные цели. По мнению Болдырева, основной чертой командующего войсками ЦВО является повышенное внимание к дисциплине.

Олег Рыков также лично знаком с Лапиным, так как проходил срочную службу под его командованием.

"Когда нас привезли, предыдущие служаки ходили в рваной форме. При нём хотя бы часть и солдаты стали выглядеть достойно. И питание улучшилось. Строгий. Чистый вояка. Даже не помню, чтобы он в каких-то моментах улыбался. Но разносил за косяки знатно, и рядовых, и полковников", — рассказал он в беседе с URA.RU.