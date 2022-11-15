Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Спецназ "О" ВС РФ укрепляет оборону Сватово — Кременной установкой минных полей
Пользователи Twitter* считают, что Столтенберг невпопад высказался по Херсону
Колясников: "США Россию изолировали, изолировали, да не вызоизолировали"
Песков назвал попыткой грабежа резолюцию о выплате репараций Украине
Патрушев: власти США стремятся ослабить, разобщить и уничтожить Россию
Ходаковский призвал командующего СВО Суровикина изучить детали боёв за Павловку
Кадыров заявил, что всё происходящее на Украине напоминает Чечню 90-х годов
Генерал Болдырев назвал главные черты Лапина: строгое внимание к дисциплине
Рогов: пока нет причин эвакуировать жителей Запорожья

Минобороны РФ: армия Украины потеряла на Купянском направлении около ста солдат

Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что две ротные тактические группы ВСУ попытались наступать в направлении села Куземовка Луганской Народной Республики.

"Подразделения были отброшены к исходному рубежу", — сказали в российском военном ведомстве.

По его данным, украинская армия за сутки потеряла на Купянском направлении до ста солдат, восемь танков, три боевые машины пехоты и пять бронетранспортёров.

Ранее в МО России сообщали о более 120 погибших украинских военных в ходе атаки на Куземовку.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Евгения Васильева., Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский посетил Херсон и заявил, что Украина готова к миру

Зеленский прибыл в Херсон.

Зеленский посетил Херсон и заявил, что Украина готова к миру
MWM: на стороне ВСУ воюют три категории иностранных наёмников
Мир. Новости мира
MWM: на стороне ВСУ воюют три категории иностранных наёмников
Силовые структуры
Жителей Херсона начали привязывать к столбам после прихода ВСУ
Мир. Новости мира
Коц: в Пентагоне придумали, как разгромить Москву: "Всё произойдёт быстро"
Ярас Валюкенас Эволюция сознания: СССР закладывал основу будущего развития цивилизации Ярас Валюкенас Елена Воробьева Забытый герой — Семен Дежнёв Елена Воробьева Ольга Лебедева Игры кончились: Афганистан отныне будет жить по законам шариата Ольга Лебедева
Мир. Новости мира
Британцы назвали средневековьем привязывание людей к столбам в Херсоне
Силовые структуры
Артиллерия ВС РФ ликвидировала полевой лагерь ВСУ в зоне СВО на Днепре
НГ: два корпуса ВСУ готовят к блицкригу у Азовского моря и Крыма
Мир. Новости мира
НГ: два корпуса ВСУ готовят к блицкригу у Азовского моря и Крыма
Последние материалы
Минобороны: семь дронов ВСУ ликвидированы российской ПВО за сутки
В Кремле ответили Макрону на призыв к переговорам по Украине
Онуфриенко сообщил, что Алёшки и Каховка остаются под контролем ВС РФ
Минобороны: армия России уничтожила до 1400 военных ВСУ в боях за Павловку
Литовкин: служба иностранных наёмников в рядах ВС РФ — нормальная практика
Как отучить кота будить на рассвете
Эволюция сознания: СССР закладывал основу будущего развития цивилизации
Шольц заявил, что продолжит общаться с Путиным
Лавров: требования Зеленского для продолжения переговоров неадекватны
В Приморье формируют новый состав батальона "Тигр" для участия в спецоперации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников