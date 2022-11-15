Официальные представители Минобороны РФ заявили, что две ротные тактические группы ВСУ попытались наступать в направлении села Куземовка Луганской Народной Республики.
"Подразделения были отброшены к исходному рубежу", — сказали в российском военном ведомстве.
По его данным, украинская армия за сутки потеряла на Купянском направлении до ста солдат, восемь танков, три боевые машины пехоты и пять бронетранспортёров.
Ранее в МО России сообщали о более 120 погибших украинских военных в ходе атаки на Куземовку.
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