Минобороны РФ: армия Украины потеряла на Купянском направлении около ста солдат

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что две ротные тактические группы ВСУ попытались наступать в направлении села Куземовка Луганской Народной Республики.

"Подразделения были отброшены к исходному рубежу", — сказали в российском военном ведомстве.

По его данным, украинская армия за сутки потеряла на Купянском направлении до ста солдат, восемь танков, три боевые машины пехоты и пять бронетранспортёров.

Ранее в МО России сообщали о более 120 погибших украинских военных в ходе атаки на Куземовку.