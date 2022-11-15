Колясников: "США Россию изолировали, изолировали, да не вызоизолировали"

Во время выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на саммите G20 в Индонезии был полный зал.

Это "риторическая победа России", цитирует журналист Сергей Колясников западное издание Bloomberg.

Немецкий канцлер Олаф Шольц там же сообщил, что продолжит переговоры с Кремлём. Такое же желание продолжать сотрудничество с Владимиром Путиным высказал и президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава МИД Китая Ван И вообще категорично заявил, что КНР поддерживает достойную роль РФ в формате "большой двадцатки" и на других площадках. Китай считает, что никто не может забрать право РФ участвовать в двусторонних форматах, заявили представители Китая.

"США Россию изолировали, изолировали, да не вызоизолировали. Изолента кончилась", — в Telegram-канал подытожил Колясников.