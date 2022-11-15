Глава RT Маргарита Симоньян прокомментировала версию с "договорняком".
Журналистка опубликовала пост в своём микроблоге после начавшихся массированных ракетных ударах по Украине.
"Договорняк не отменён. Его нет, и его не было — он существовал только в головах авторов части телеграм-каналов", — высказалась главный редактор RT.
Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин прокомментировал версию о том, что сдача Херсона стала результатом "договорняка" с США.
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Зеленский прибыл в Херсон.