Военкор Рожин о версии с "договорняком с США" с Херсоном: "А-ля Минск-3"

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин прокомментировал версию о том, что сдача Херсона стала результатом "договорняка" с США.

Он отметил, что пока не видит никаких свидетельств о том, что РФ договорилась с США о сдаче Херсона.

"Разумеется, есть еще версия о некоем договорняке с американцами "а-ля Минск-3", но пока что не видно каких-то конкретных действий со стороны США, которые на это указывали бы. Пока что куда как больше предпосылок к продолжению интенсивных боевых действий", — написал Рожин в своём микроблоге.

Военкор уверен, что спецоперация на Украине продолжится, так как отказа от целей СВО не было.

"Ждём зимнюю кампанию", — сказал Рожин.

Журналист назвал 9 ноября мрачным днём.

"Его предстоит пережить. Рубец на сердце останется", — посетовал военкор.

Ранее Борис Рожин назвал уход ВС РФ из Херсона самым серьёзным военным поражением РФ с 1991 года.