Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин прокомментировал версию о том, что сдача Херсона стала результатом "договорняка" с США.
Он отметил, что пока не видит никаких свидетельств о том, что РФ договорилась с США о сдаче Херсона.
"Разумеется, есть еще версия о некоем договорняке с американцами "а-ля Минск-3", но пока что не видно каких-то конкретных действий со стороны США, которые на это указывали бы. Пока что куда как больше предпосылок к продолжению интенсивных боевых действий", — написал Рожин в своём микроблоге.
Военкор уверен, что спецоперация на Украине продолжится, так как отказа от целей СВО не было.
"Ждём зимнюю кампанию", — сказал Рожин.
Журналист назвал 9 ноября мрачным днём.
"Его предстоит пережить. Рубец на сердце останется", — посетовал военкор.
Ранее Борис Рожин назвал уход ВС РФ из Херсона самым серьёзным военным поражением РФ с 1991 года.
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