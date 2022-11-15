В Киеве нанесён удар по зданию генштаба ВСУ и оперативного командования

В Киеве нанесён удар по зданию генерального штаба вооружённых сил Украины (ВСУ) и оперативного командования. Об этом сообщают украинские паблики. Информацией также поделился в своём Telegram-канале военный журналист Юрий Котенок.

Отметим, что пока никаких официальных заявлений на этот счёт от Минобороны Украины не было.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный призвал президента страны Владимира Зеленского не участвовать в переговорах с РФ. Он заявил, что ВСУ не примут никаких переговоров, договорённостей или компромиссов, выдвинув единственное условие России — покинуть все занятые территории.