Арестович о ракетных ударах по Украине: Саммит в Бали прошёл для РФ сказочно

Помощник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович прокомментировал массовый обстрел ракетами украинских городов. Он связал эти атаки с саммитом G20.

Украинский военный аналитик увидел взаимосвязь между результатами саммита "Большой двадцатки" и возобновившимися ракетными атаками на украинские города.

"Массированный пуск ракет по Украине. Саммит в Бали прошёл для РФ сказочно, судя по всему", — написал Арестович в своём микроблоге.

Журналист Анатолий Шарий склонен видеть в обстрелах Киева, Кривого Рога, Черкасской и Хмельницкой областях реакцию РФ на обман со стороны западных лидеров.

"Что-то пошло не так, где-то опять обманули, похоже или отошли от договоренностей слишком явно. Чрезвычайно массовый обстрел ракетами, которых, как вы знаете, у РФ давно нет", — поделился своей точкой зрения Шарий.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал требования Зеленского для продолжения переговоров неадекватными.