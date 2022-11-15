Шарий пристыдил радующихся ракетным ударам по Украине: На ВСУ не скажется

Журналист Анатолий Шарий назвал глупостью радость по поводу ракетных ударов по городам Украины. Он уверен, что на действиях ВСУ атака никак не отразится.

Шарий сравнил ликование публики по поводу ракетного обстрела Украины с радостью после назначения генерала Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск в районе проведения СВО.

"И опять та же радость, что была когда-то после прихода Суровикина. И опять эта глупость "Ну что, видите, а вы говорили сделка!", — написал Шарий в своём микроблоге.

Он похвалил спецкора РФ Ольгу Курлаеву, которая объяснила, что у Владимира Зеленского по-прежнему есть свет, вода и тепло.

"На действиях ВСУ вряд ли скажутся отсутствие света в домах обычных киевлян, к примеру, многих с детьми", — объяснил журналист.

Он осудил тех, кто радуется смертям обычных людей.

Ранее Алексей Арестович прокомментировал массированные ракетные удары по украинским городам.