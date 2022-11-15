Шмыгаль: главными целями ударов ВС РФ являются высоковольтные подстанции и ТЭЦ

15 ноября территория Украины подверглась массированным ракетным ударам со стороны Вооружённых сил РФ. По энергетическим объектам страны нанесены 85 ракетных ударов.

Главными целями обстрелов стали высоковольтные подстанции и ТЭЦ. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале издания "Страна".

Напоминаем, что в результате ударов на некоторых территориях страны отключены электричество, отопление, горячая вода. В частности, вся Харьковская область осталась обесточенной. 80% Львова оказалась без света.

Напоминаем, что после теракта на Крымском мосту армия России постоянно наносит удары по объектам энергетической и оборонной инфраструктуры Украины.