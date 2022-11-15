15 ноября территория Украины подверглась массированным ракетным ударам со стороны Вооружённых сил РФ. По энергетическим объектам страны нанесены 85 ракетных ударов.
Главными целями обстрелов стали высоковольтные подстанции и ТЭЦ. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале издания "Страна".
Напоминаем, что в результате ударов на некоторых территориях страны отключены электричество, отопление, горячая вода. В частности, вся Харьковская область осталась обесточенной. 80% Львова оказалась без света.
Напоминаем, что после теракта на Крымском мосту армия России постоянно наносит удары по объектам энергетической и оборонной инфраструктуры Украины.
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