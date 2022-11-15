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Глава МИД Украины призвал НАТО к "жесткому и принципиальному" ответу России

Силовые структуры

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал провести саммит НАТО с участием Украины, чтобы совместно остановить Россию.

Кулеба выразил полную солидарность с Польшей, на территорию которой упала ракета.

"Коллективный ответ на действия России должен быть жестким и принципиальным", — сказал министр иностранных дел Украины.

Он считает необходимым провести саммит НАТО, чтобы разработать план действий, который заставит Россию изменить курс на эскалацию. Он также отметил необходимость предоставления Украине современной авиации и систем ПВО.

"Сегодня защита неба Украины означает защиту НАТО", — подчеркнул Кулеба.

Ранее Владимир Зеленский призвал НАТО "действовать по-другому" с Россией из-за инцидента с ракетой в Польше.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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