Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал провести саммит НАТО с участием Украины, чтобы совместно остановить Россию.
Кулеба выразил полную солидарность с Польшей, на территорию которой упала ракета.
"Коллективный ответ на действия России должен быть жестким и принципиальным", — сказал министр иностранных дел Украины.
Он считает необходимым провести саммит НАТО, чтобы разработать план действий, который заставит Россию изменить курс на эскалацию. Он также отметил необходимость предоставления Украине современной авиации и систем ПВО.
"Сегодня защита неба Украины означает защиту НАТО", — подчеркнул Кулеба.
Ранее Владимир Зеленский призвал НАТО "действовать по-другому" с Россией из-за инцидента с ракетой в Польше.
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