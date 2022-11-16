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AP: чиновники из США допустили, что упавшая в Польше ракета была выпущена ВСУ

Силовые структуры

С ракетами, которые залетели на территорию Польши, до сих пор полная неразбериха. Варшава сообщает, что в результате падения боеприпаса погибли два человека. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил: "маловероятно", что ракета была выпущена из России. Об этом пишет издание Associated Press (AP).

AP: чиновники из США допустили, что упавшая в Польше ракета была выпущена ВСУ

Министерство обороны РФ сегодня, 16 ноября, информирует, что ВС РФ наносили удары по целям противника "только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы".

Со вчерашнего дня данная тема громко обсуждается политиками и главами всех стран. В США заявили, что Россия не при чём.

"Три официальных лица США заявили, что, по предварительным оценкам, ракета была выпущена украинскими войсками по приближающейся российской (ракете — Прим. ред.) во время сокрушительного залпа по электрической инфраструктуре Украины во вторник. Официальные лица говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены обсуждать этот вопрос публично", — значится в материале АР.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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