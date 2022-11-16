AP: чиновники из США допустили, что упавшая в Польше ракета была выпущена ВСУ

С ракетами, которые залетели на территорию Польши, до сих пор полная неразбериха. Варшава сообщает, что в результате падения боеприпаса погибли два человека. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил: "маловероятно", что ракета была выпущена из России. Об этом пишет издание Associated Press (AP).

Министерство обороны РФ сегодня, 16 ноября, информирует, что ВС РФ наносили удары по целям противника "только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы".

Со вчерашнего дня данная тема громко обсуждается политиками и главами всех стран. В США заявили, что Россия не при чём.

"Три официальных лица США заявили, что, по предварительным оценкам, ракета была выпущена украинскими войсками по приближающейся российской (ракете — Прим. ред.) во время сокрушительного залпа по электрической инфраструктуре Украины во вторник. Официальные лица говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены обсуждать этот вопрос публично", — значится в материале АР.