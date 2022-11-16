Килинкаров заявил, что в "инциденте с ракетой" в Польше есть плюсы и для РФ

Украинский политик, депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров считает, что "ракетный инцидент" с прилётом в Польше носит положительный характер для России.

Он сравнивает ситуацию, произошедшую в ночь на 16 ноября, с обстановкой в ДНР, когда на протяжении восьми лет киевский режим обстреливал территорию Донбасса, а остальная часть Незалежной продолжала жить обычной жизнью. Политик полагает, что для Европы это возможность опомниться.

"Европейцы утром проснутся и скажут: а что, оно может прилететь на территорию Польши? А если оно может прилететь на территорию Польши, вдруг завтра она прилетит ещё куда-то? Возможно, в этом есть какой-то плюс. Может, они придут немного в чувство", — заявил Килинкаров в телеэфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Правительство стран НАТО продолжает накачивать украину оружием, а жители Европы не обращают на это внимание, отмечает депутат. Сейчас же, возможно, они задумаются о последствиях такой помощи для нужд ВСУ, резюмировал Килинкаров.